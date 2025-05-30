Tokat'ta Darbedilen Kadın Hastanede Hayatını Kaybetti
Tokat'ta bir trafik kazası ihbarında yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hatice Y., darbedilerek yaralandığı iddialarıyla hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.
Tokat'ta darbedildiği ileri sürülen kadın hastanede hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Topçam Mahallesi'nde trafik kazası ihbarına giden sağlık ekipleri, yaralı Hatice Y'yi Tokat Devlet Hastanesi'ne, M.K'yi ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.
M.K, polise Hatice Y. ile darbedilerek yaralandıklarını söyledi.
Vücudunda ve başında darp izlerine rastlanan Hatice Y, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.
Olayla ilgili M.K. ve A.K. gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel