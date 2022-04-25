Tokat'ta çukura düşen inek belediye ekiplerince kurtarıldı

Tokat'ta çukura düşen inek belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeşilova Mahallesi Karayatak Sokak'ta hayvanlarını otlatan Mahmut Polat, havanın kararmasının ardından bir ineğinin eksik olduğunu fark etti.

Polat, yaptığı aramada ineğinin yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura düştüğünü gördü.

Mahmut Polat, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İnek, Tokat Belediyesine ait kepçe yardımı ile çukurdan çıkarılarak sahibine teslim edildi.