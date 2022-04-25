Tokat'ta çukura düşen inek belediye ekiplerince kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat'ta çukura düşen inek belediye ekiplerince kurtarıldı

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Tokat'ta çukura düşen inek belediye ekiplerince kurtarıldı

Tokat'ta çukura düşen inek belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tokat'ta çukura düşen inek belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeşilova Mahallesi Karayatak Sokak'ta hayvanlarını otlatan Mahmut Polat, havanın kararmasının ardından bir ineğinin eksik olduğunu fark etti.

Polat, yaptığı aramada ineğinin yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura düştüğünü gördü.

Mahmut Polat, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İnek, Tokat Belediyesine ait kepçe yardımı ile çukurdan çıkarılarak sahibine teslim edildi.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Mahmut Polat, Tokat, İnek, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title