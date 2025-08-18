Tokat'ta Kaza: Cip ile Tarım Aracı Çarpıştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde cip ile patpat olarak adlandırılan tarım aracının çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde cip ile patpat olarak adlandırılan tarım aracının çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında D 100 karayolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yabancı uyruklu Amir Zarrinnia yönetimindeki 91 AQ 703 İran plakalı cip, kavşağa giren Hacı Ünal (77) idaresindeki tarım aracına çarptı. Tarım ilacının sürücüsü ve üzerindeki yükler karayoluna savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yangıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: İbrahim UĞUR / ERBAA (Tokat),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar

Türkiye'nin yanı başında gerilim tavan! 50 bin asker sevk edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdağ'dan kulisleri hareketlendiren ittifak çıkışı: Cumhurbaşkanı adaylığı için de isim verdi

Bomba ittifak çıkışı: Cumhurbaşkanı adaylığı için de isim verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.