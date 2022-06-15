Tokat'ta cinsel istismar sanığına 118 yıl hapis cezası verildi - Haberler

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Tokat'ta cinsel istismar sanığına 118 yıl hapis cezası verildi

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
Tokat'ta cinsel istismar sanığına 118 yıl hapis cezası verildi

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çocuklara cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 118 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çocuklara cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 118 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, küçük yaştaki 4 kız kardeşe cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan C.Ö. ile yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla tutuksuz yargılanan çocukların annesi N.Y. ve babası A.Y. katıldı.

Mahkeme heyeti, C.Ö'ye toplam 118 yıl, N.Y. ve A.Y'ye de 43'er yıl hapis cezası verdi.

Tokat'ta 2014 yılında yaşanan olayın ardından gözaltına alınan C.Ö. tutuklanmış, çocuklar ise devlet korumasına alınmıştı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

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