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Tokat'ta çıkan silahlı kavgada eski muhtar öldürüldü, yeni muhtar ile oğlu tutuklandı

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Tokat'ın Kabatepe köyünde çıkan silahlı kavgada eski muhtar Mustafa Ceylan öldürüldü, yeni muhtar D.D. ile oğlu A.D. tutuklandı. Yaralanan Tülin Ceylan'ın hayati tehlikesi devam ediyor.

Tokat'ta çıkan silahlı kavgada eski muhtarı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan yeni muhtar ile oğlu, tutuklandı.

Merkeze bağlı Kabatepe köyü muhtarı D.D. ile oğlu A.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Çelik yelek giydirilen zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar, tutuklandı.

Silahlı kavgada ağır yaralanan ve Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altında bulunan Tülin Ceylan'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Merkeze bağlı Kabatepe köyünde dün eski muhtar Mustafa Ceylan tarlada çalıştığı sırada yeni muhtar D.D. ile karşılaşmış, Ceylan ile D.D'nin arasında çıkan tartışma silahlı kavgada, Mustafa Ceylan öldürülmüş, Tülin Ceylan ise yaralanmıştı. D.D. ile oğlu A.D. ise gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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