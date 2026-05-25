Tokat'ta cenazeden dönenleri taşıyan midibüs devrildi, 4 kişi yaralandı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde cenazeden dönenleri taşıyan midibüs, itfaiye aracına çarparak devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.
Ordu'daki cenazeden dönenleri taşıyan C.Y. (45) idaresindeki 61 J 1244 plakalı midibüs, Reşadiye-Aybastı kara yolu Karataş köyü yakınlarında, S.Ş. (34) yönetimindeki Baydarlı Belediyesine ait 60 RA 715 plakalı itfaiye aracına çarptıktan sonra devrildi.
Kazada midibüsteki M.B. (11), S.E.B. (8), Ü.D. (57) ve B.S. (51) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu