Tokat'ta Çatılardaki Buz Sarkıtları Temizleniyor

Tokat'tın Başçiftlik ilçesinde çatılarda oluşan buz sarkıtları belediye ekiplerince temizleniyor.

Etkili olan kar yağışı sonrası geceleri sıcaklığın eksi 15 dereye kadar düştüğü ilçede evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Belediye ekipleri oluşan buz sarkıtlarının tehlike oluşturması için vatandaşları anons ile uyardı. Belediye ekipleri mahallelerde ve işyerlerinin bulunduğu bina çatılarında oluşan buz sarkıtlarının temizliğini yaptı.

Başçiftlik Belediyesi Zabıta Memuru Cemil Kesici, buz sarkıtlarının oluşmasının doğal bir süreç olduğunu ifade ederek, "Ev ve işyerleri üzerindeki sarkıtlar tehlike arz ediyor. Kış aylarında cadde ve sokaklarda denetimler yapıp uzun sopalarla buz sarkıtlarının temizliğini yapıyoruz. Ulaşamadığımız yerlere itfaiye ile çıkıp müdahale ediyoruz." dedi.