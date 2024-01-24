Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta Çatılardaki Buz Sarkıtları Temizleniyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası çatılarda oluşan buz sarkıtları belediye ekipleri tarafından temizleniyor. Belediye ekipleri, vatandaşları oluşan buz sarkıtlarının tehlike oluşturması konusunda uyararak temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Tokat'tın Başçiftlik ilçesinde çatılarda oluşan buz sarkıtları belediye ekiplerince temizleniyor.

Etkili olan kar yağışı sonrası geceleri sıcaklığın eksi 15 dereye kadar düştüğü ilçede evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Belediye ekipleri oluşan buz sarkıtlarının tehlike oluşturması için vatandaşları anons ile uyardı. Belediye ekipleri mahallelerde ve işyerlerinin bulunduğu bina çatılarında oluşan buz sarkıtlarının temizliğini yaptı.

Başçiftlik Belediyesi Zabıta Memuru Cemil Kesici, buz sarkıtlarının oluşmasının doğal bir süreç olduğunu ifade ederek, "Ev ve işyerleri üzerindeki sarkıtlar tehlike arz ediyor. Kış aylarında cadde ve sokaklarda denetimler yapıp uzun sopalarla buz sarkıtlarının temizliğini yapıyoruz. Ulaşamadığımız yerlere itfaiye ile çıkıp müdahale ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Başçiftlik Tokat Güvenlik Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dilek Taşı final mi yapıyor, Dilek Taşı bitti mi? Kara final mi yapıyor? Kara dizisi bitiyor mu? MHP'de bugünkü açıklanan belediye başkan adayları kimler? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi oyuncuları kim? Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu, oyuncuları ve Sen Kiminle Dans Ediyorsun özeti! Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Dilek Taşı Canlı izle! Kanal D Dilek Taşı Final 20. Bölüm tek parça HD ilzeme linki! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sevginin Gücü filmi oyuncuları kim, nerede çekildi? Sevginin Gücü filmi konusu, oyuncuları ve Sevginin Gücü özeti! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 24 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2024 CELP VE SEVK TARİHLERİ SORGULAMA! Bakan Koca: X hastalığı'nın gerçek hayatta karşılığı yok, rahat olun
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title