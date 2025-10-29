Tokat'ta Çalıntı Pulluk ile Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, evin yakınındaki boş araziye bırakılan pulluğu alan kişi, tarla sürerken yakalandı.

Olay, 25 Ekim'de saat 19.30'da Erek Mahallesi Yonca Sokak'ta meydana geldi. Sinan D., kendisine ait pulluğu evinin yakındaki boş alana bıraktı. İddiaya göre; Erbaa ilçesine 28 kilometre uzaklıktaki Niksar'ın Oluklu köyünde yaşayan Ayhan Y. (39), Erbaa'ya gelip pulluğu traktörüne bağlayıp D-100 kara yolunu kullanarak köyüne götürdü. Sinan D. pulluğu bıraktığı yerde bulamayınca durumu polise bildirdi. Ekipler pulluğu alanı bulmak için çalışma başlattı. Çevredeki kameraların kayıtlarını izleyen polis ekipleri, 3 günlük araştırmanın sonunda çalınan pulluğun Niksar'ın Oluklu köyüne götürüldüğünü tespit etti. Dün adrese giden ekipler Ayhan Y.'yi çalıntı pullukla tarla sürerken yakaladı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Ayhan Y., ifadesinde pulluğun sahibine bilgi vermek istediğini ancak numarasını bulamadığını, yağmur yağdığı için de pulluğu geri getiremediğini söyledi. Ayhan Y.'nin pulluğu traktörle götürdüğü anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.