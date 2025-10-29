Haberler

Tokat'ta Çalıntı Pulluk ile Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Tokat'ta Çalıntı Pulluk ile Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, evin yakınındaki boş alana bırakılan pulluğu alarak tarla sürmeye çalışan Ayhan Y. polis tarafından yakalandı. Çalınan pulluğun sahibi, durumu polise bildirmesi üzerine yapılan çalışma sonucunda şüpheli gözaltına alındı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, evin yakınındaki boş araziye bırakılan pulluğu alan kişi, tarla sürerken yakalandı.

Olay, 25 Ekim'de saat 19.30'da Erek Mahallesi Yonca Sokak'ta meydana geldi. Sinan D., kendisine ait pulluğu evinin yakındaki boş alana bıraktı. İddiaya göre; Erbaa ilçesine 28 kilometre uzaklıktaki Niksar'ın Oluklu köyünde yaşayan Ayhan Y. (39), Erbaa'ya gelip pulluğu traktörüne bağlayıp D-100 kara yolunu kullanarak köyüne götürdü. Sinan D. pulluğu bıraktığı yerde bulamayınca durumu polise bildirdi. Ekipler pulluğu alanı bulmak için çalışma başlattı. Çevredeki kameraların kayıtlarını izleyen polis ekipleri, 3 günlük araştırmanın sonunda çalınan pulluğun Niksar'ın Oluklu köyüne götürüldüğünü tespit etti. Dün adrese giden ekipler Ayhan Y.'yi çalıntı pullukla tarla sürerken yakaladı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Ayhan Y., ifadesinde pulluğun sahibine bilgi vermek istediğini ancak numarasını bulamadığını, yağmur yağdığı için de pulluğu geri getiremediğini söyledi. Ayhan Y.'nin pulluğu traktörle götürdüğü anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gebze'de yıkılan binada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haber geldi
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha

Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha

Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti

Ülke tarihinin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi öldü
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
Belediye başkanından çöken binayla ilgili vahim iddia

Belediye başkanından çöken binayla ilgili vahim iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.