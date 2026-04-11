Tokat'ta büyükbaş hayvan taşıyan tır devrildi, 3 kişi yaralandı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde büyükbaş hayvan taşıyan bir tırın dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Tır şoförü ve araçta bulunan iki kişi hastaneye kaldırılırken, 17 büyükbaş hayvandan 6'sı telef oldu.
İ.Ç. (26) idaresindeki 25 ACP 543 plakalı tır, D-100 kara yolu Darıderesi köyü yakınlarında dere yatağına devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan C.Ç. (39) ve H.K. (69) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araçta bulunan 17 büyükbaş hayvandan 6'sı ise telef oldu.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu