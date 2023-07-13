Tokat'ta Bulunan 850 TL Zabıta Tarafından Sahibine Ulaştırıldı

Tokat'ın Zile ilçesinde İbrahim Demirtaş tarafından bulunan 850 TL, Zile Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim edildi. Paranın sahibi olan Cuma Eren'e ulaşılarak parayı geri verildi.

TOKAT'ın Zile ilçesinde İbrahim Demirtaş (55) yolda yürürken bulduğu 850 TL'yi zabıta ekiplerine teslim etti. Para sahibine ulaşılarak verildi.

Tokat'ın Zile ilçesi Cedit Mahallesi İstasyon Caddesi'nde geçen 10 Temmuz Pazartesi günü yaşanan olayda, emekli 4 çocuk babası İbrahim Demirtaş yaya ilerlerken yolda toplu halde 850 TL tutarında para buldu. Parayı alıp Zile Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim etti. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma ile bugün paranın sahibi emekli, 2 çocuk babası Cuma Eren'e (90) ulaşarak parayı verdi. Cuma Eren, Yıllardır esnaflık yapıyorum. Kimsenin hakkını yemedim. Emekli paramı sayarken farkında olmadan düşürmüşüm. Parayı bulan vatandaşın beni ziyaret etmesini istiyorum dedi. (DHA)