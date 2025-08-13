Tokat'ta Boş Arazide Yangın Çıktı, Evler Kurtarıldı

Tokat'ta Boş Arazide Yangın Çıktı, Evler Kurtarıldı
Tokat'ta Hocaahmet Mahallesi'ndeki boş arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile evlere ulaşmadan söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

TOKAT'ta boş arazide çıkan ot yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler evlere ulaşmadan söndürüldü.

Hocaahmet Mahallesi'ndeki evlerin arasında bulunan boş arazide, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve Tokat Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile alevler çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
