Tokat'ta Bombalı Saldırı Davasında Keşif Yapıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 5 jandarma personelinin yaralandığı bombalı saldırı davasında, tutuklu bulunan 2 kişiyle olay yerinde keşif yapıldı.

İlçeye bağlı Karayaka Beldesi Hürmüzlü Mahallesi'nde 18 Mayıs 2024'te bir bağ evinin bahçesinde meydana gelen patlamayla ilgili devam edan yargılama süreci kapsamında, tutuklu sanıklar T.Ö. ve İ.G. bağ evinde getirildi.

Jandarma ekiplerinin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı bağ evinde yapılan keşif, yaklaşık 2 saat sürdü.

Yapılan keşif ve inceleme sonrası jandarma ekipleri, tutuklu sanıkları cezaevine götürdü.

Söz konusu olay, geçen yıl Ahmet Karaçoban'a ait bağ evinin bahçesinde yaşanmıştı. Bahçedeki bir sandıktan şüphelenen ikametgah sahibi durumu jandarmaya bildirmiş, ekiplerin bölgede inceleme yaptığı esnada sandık içine tuzaklanmış el yapımı patlayıcı infilak etmişti. Patlamada, Sefa Can Karaçoban olay yerinde, babası Ahmet Karaçoban ise hastanede hayatını kaybetti. Olayda, Jandarma Astsubay Mustafa Evkay ile jandarma uzman çavuşlar Muhammed Avcı, Burak Muslurget, Alperen Songül ve Sezer Ertürk yaralandı.

Şüpheliler ise Samsun'da yakalanarak tutuklanmıştı.