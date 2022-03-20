Tokat'ta bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat'ta bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Tokat'ta bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Mehmet Akif Mahallesi Beylik Sokak'ta bulunan Fahri Yılmaz'a ait 4 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar Erbaa Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, çatıda hasar meydana geldi.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Fahri Yılmaz, Yangın, Erbaa, Tokat, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title