Tokat'ta bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Mehmet Akif Mahallesi Beylik Sokak'ta bulunan Fahri Yılmaz'a ait 4 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar Erbaa Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, çatıda hasar meydana geldi.
AA / Ekber Türkoğlu - Güncel