Tokat'ta bıçaklı kavgada hayatını kaybeden genç toprağa verildi
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Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Kınık Beldesi'nde yaşanan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Koray Belene, dün akşam kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kız arkadaşlarının tartışması sonucu çıkan kavgada Belene hayatını kaybederken, 2 genç gözaltına alındı.
Tokat'ta yaşanan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Koray Belene, toprağa verildi.
Karşıyaka Mahallesinde iki gün önce çıkan kavga sonrasında bıçaklan ve hastanede hayatını kaybeden Belene, Almus ilçesine bağlı Kınık Beldesi Gevrek Mahallesi Cemevinde dün akşam kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kız arkadaşlarının kendi aralarında tartıştığını öğrenen iki grup arasında kavga çıkmış, yaşanan olayda Belene hayatını kaybederken, yine 16 yaşında olan 2 genç gözaltına alınmıştı.