Samsun, Tokat ve Kastamonu'da 'emniyet kemeri' denetimi yapıldı

Samsun, Tokat ve Kastamonu'da Ramazan Bayramı öncesinde trafik denetimi gerçekleştirildi.

Trafikte emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak ve araçta emniyet kemerinin kullanımının önemini vurgulamak amacıyla "Bayramınız kemerli olsun" sloganıyla uygulama yapıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki denetime Vali Zülkif Dağlı, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever de katıldı.

Dağlı, Ramazan Bayramı öncesinde güvenli bir trafik ortamının sağlanması ve vatandaşların tatil süresince huzur ve güven içinde seyahat edebilmesini sağlamak amacıyla vatandaşları uyardı.

Tokat

Tokat-Sivas kara yolunda Vali Ozan Balcı'nın katılımıyla Ramazan Bayramı öncesinde emniyet kemeri kullanımına yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Uygulamada, emniyet ve jandarma personeli çocuklara çeşitli hediyeler de verdi.

Sürücüleri uyaran Balcı, "Vatandaşlarımız trafik kurallarına uysunlar. Mutlaka emniyet kemerlerini taksınlar." ifadesini kullandı.

Denetime İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı da katıldı.

Kastamonu

Kastamonu Valisi Avni Çakır, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci ve İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran'ın katılımıyla Ramazan Bayramı öncesinde Cumhuriyet Meydanı'nda emniyet kemeri kullanımına yönelik farkındalık çalışması yapıldı.

Sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunan Çakır, özellikle şehirlerarası yolculuk yapan sürücülere dikkat etmeleri gereken kurallar konusunda bilgi vererek, emniyet kemerinin önemine dikkati çekti.

Denetimler kapsamında sürücülere broşür dağıtılırken araçlarda seyahat eden çocuklara ise bir hata yapmaları durumunda ailelerini uyarmaları amacıyla kırmızı düdük ve yolculuklarını daha keyifli hale getirmek için boyama kitabı hediye edildi.