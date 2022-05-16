Tokat'ta bakır kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı - Haberler

NİKSAR, TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde bakır kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köklüce köyünde 2 şüpheli şahıs tarafından kesilen Türk Telekom'a ait kabloların hurda olarak satılacağı bilgisini aldı.

Niksar-Reşadiye D-100 kara yolu üzerinde jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada, soyulmuş yaklaşık 90 kilo bakır kablo ele geçirdi.

Jandarma ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.