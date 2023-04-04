Tokat'ta ayakkabı atölyesinde çalışan 19 kişinin sağlık sorunu yaşamasıyla ilgili inceleme

Tokat'ta bir ayakkabı atölyesinde 20 gün içinde 19 işçinin çeşitli şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvurmasıyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.

Tokat'ta bir ayakkabı atölyesinde 20 gün içinde 19 işçinin çeşitli şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvurmasıyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.

Alınan bilgiye göre, kentte bir ayakkabı atölyesinde son 20 günde 19 işçi ellerinde ve ayaklarında uyuşukluk şikayetleriyle Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu.

Hastaneye başvuranlardan 5'i nöroloji servisinde tedavi altına alındı.

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan işçilerden bazılarının Ankara'ya sevk edildiği belirtildi.