Tokat'ta ATV Aracı Uçuruma Devrildi: 2 Yaralı

Tokat'ta ATV Aracı Uçuruma Devrildi: 2 Yaralı
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Tokat'ta bir ATV aracı Zerra köyü yakınlarında yaklaşık 150 metrelik uçuruma devrildi. Sürücü ve yolcu yaralandı ve Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Tokat'ta uçuruma devrilen ATV aracındaki 2 kişi yaralandı.

Yusuf Özyurt idaresindeki ATV aracı, Zerra köyü yakınlarında yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan Emine Özyurt, Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerince uçurumdan çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
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