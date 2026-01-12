Haberler

Tokat Belediyesi pazar yerlerinde "askıda sebze ve meyve" uygulaması başlattı

Güncelleme:
Tokat Belediyesi, pazar yerlerinde ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz sebze ve meyve almasını sağlayan 'askıda sebze ve meyve' uygulamasını hayata geçirdi. Proje, sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi, sosyal dayanışmayı güçlendiren örnek bir projeyi daha hayata geçirdi. Askıda sebze ve meyve uygulamasıyla pazar yerlerinde ihtiyaç sahibi ailelerin ücretsiz sebze ve meyveye ulaşması sağlanacak.

Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uygulama kapsamında, pazar yerlerine kurulan özel stantlara hem pazarcı esnafı hem de alışveriş yapan vatandaşlar tarafından gönüllü olarak bırakılan sebze ve meyveler, ihtiyaç sahipleri tarafından ücretsiz olarak alınabilecek.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Tokat'ımızda dayanışma kültürünü güçlendiren, gönülleri birleştiren projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Askıda sebze ve meyve uygulamamız, veren el ile alan eli buluşturan, insan onurunu esas alan çok kıymetli bir çalışmadır. Pazar yerlerimizi yalnızca ticaretin değil, merhametin, paylaşmanın ve komşuluk ruhunun yaşandığı sosyal alanlara dönüştürüyoruz. Üretken belediyecilik anlayışımızla, hemşehrilerimizin hayatına dokunan, insan odaklı hizmet anlayışını merkeze alan sosyal projelerimizi artırarak sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

