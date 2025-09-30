Haberler

Tokat'ta Arama Kurtarma Tatbikatı Yapıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Niksar ilçesinde Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde gerçekleştirilen arama kurtarma tatbikatında, öğrenciler çeşitli kurtarma yöntemlerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

Tokat'ın Niksar ilçesinde arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Niksar Meslek Yüksekokulundaki arama kurtarma tatbikatını, arama kurtarma amiri Onur Pala yönetti.

Tatbikata itfaiye ekipleri ile sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü öğrencileri katıldı.

Senaryo gereği binada mahsur kalan kişilerin yangın merdiveni ve itfaiye araçları yardımıyla güvenli şekilde tahliye edildiği tatbikatta öğrencilere olası afet ve acil durumlarda uygulanacak kurtarma yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
Trump, Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi

Trump, Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yaşındaki çocuk 'Ayağıma bastın' deyip akranını öldüresiye darbetti

Lisede dehşet! "Ayağıma bastın" deyip kalbi durana kadar dövdü
Altında rüzgar tersine döndü! İşte saatler içinde sert düşüş

Altında rüzgar tersine döndü! İşte saatler içinde yaşanan düşüş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.