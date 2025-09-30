Tokat'ta Arama Kurtarma Tatbikatı Yapıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Niksar Meslek Yüksekokulundaki arama kurtarma tatbikatını, arama kurtarma amiri Onur Pala yönetti.

Tatbikata itfaiye ekipleri ile sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü öğrencileri katıldı.

Senaryo gereği binada mahsur kalan kişilerin yangın merdiveni ve itfaiye araçları yardımıyla güvenli şekilde tahliye edildiği tatbikatta öğrencilere olası afet ve acil durumlarda uygulanacak kurtarma yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.