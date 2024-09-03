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Tokat'ta annesi ile tartışan kişinin dairelerinde çıkardığı yangın söndürüldü

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Tokat'ta Yeşilırmak Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Turgut Ö., annesi ile tartıştıktan sonra yorganı ateşe vererek dairede yangın çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucu dairede hasar meydana geldi.

Tokat'ta annesi ile tartışan kişinin dairelerinde çıkardığı yangın söndürüldü.

Yeşilırmak Mahallesi Çağgölü Caddesi'ndeki dairede yaşayan Ahmet Turgut Ö. (54), birlikte kaldığı annesi Saniye Ö. ile tartıştı.

Tartışmanın ardından Turgut Ö'nün yorganı ateşe vermesi sonucu dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu dairede hasar meydana geldi.

Komşuları tarafından teselli edilen Saniye Ö. "Ben ev sahibine ne derim." diyerek gözyaşı döktü.

Kaynak: AA / Güncel

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