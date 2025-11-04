Tokat'ta Amca-Oğul Tartışması Kanlı Bitti
Tokat'ın Kemalpaşa köyünde M.G., tartıştığı amcası Cuma G.'yi tabancayla vurarak öldürdü. Yaralanan Cuma G., hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili M.G. gözaltına alındı.
Tokat'ta bir kişi tartıştığı amcasını tabancayla öldürdü.
İddiaya göre, merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde M.G. ile amcası Cuma. G. (50) arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda M.G, Cuma G'ye tabancayla ateş etti.
Yaralanan Cuma G, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri M.G'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel