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Tokat'ta Alzheimer Hastası Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Alzheimer Hastası Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde, 90 yaşındaki Alzheimer hastası Güllü Temiz, apartmanın terasından düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 4 katlı apartmanın terasından bina girişindeki sundurmanın üzerine düşen alzheimer hastası Güllü Temiz (90) hayatını kaybetti.

Olay saat 15.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Güllü Temiz terasta bulunduğu sırada iddiaya göre dengesini kaybedip apartmanın girişindeki sundurmanın üstüne düştü. Kadının düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla düştüğü yerden indirilip ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan temiz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/TOKAT-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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