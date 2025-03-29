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Tokat'ta Alkol Zehirlenmesi Alarmı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Tokat'ın Niksar ilçesinde alkol zehirlenmesi şüphesiyle 64 yaşındaki M.I. yaşamını yitirdi. Olay, Bağlar Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi ve M.I. hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Bağlar Mahallesi'nde bir evde M.I. (64) alkol aldıktan bir süre sonra rahatsızlandı.

Sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.I, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.I'nın alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirmiş olabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
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