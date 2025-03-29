Tokat'ta Alkol Zehirlenmesi Alarmı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Tokat'ın Niksar ilçesinde alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Bağlar Mahallesi'nde bir evde M.I. (64) alkol aldıktan bir süre sonra rahatsızlandı.

Sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.I, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.I'nın alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirmiş olabileceği kaydedildi.