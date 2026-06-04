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Tokat'ta düştüğü Kelkit Çayı'nda cesedi 6 gün sonra bulunan gencin cenazesi defnedildi

Tokat'ta düştüğü Kelkit Çayı'nda cesedi 6 gün sonra bulunan gencin cenazesi defnedildi
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşerek akıntıya kapılan 26 yaşındaki Oğuz Kale'nin cenazesi, 6 gün sonra bulunarak toprağa verildi. Olayda kaybolan diğer kişi İlker Parlak için arama çalışmaları sürüyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşerek akıntıya kapılan ve cesedine 6 gün sonra ulaşılan Oğuz Kale'nin cenazesi toprağa verildi.

Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınan Oğuz Kale'nin (26) cenazesi, Kelkit Mahallesi'nde bulunan babaevinden "helallik" alınmasının ardından Erbaa Merkez Büyük Camisi'ne getirildi.

Anne Fatma Kale, oğlunun tabutunun başında gözyaşı döktü. Kale'nin cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sarmadut Mezarlığında toprağa verildi.

İlçede 28 Mayıs'ta Kelkit Çayı kenarında skuter ile özçekim yapan ve akraba oldukları öğrenilen 4 arkadaş dengelerini kaybederek suya düşmüştü.

Sudaki adacığa çıkan Atakan Kale ve Furkan Kale kurtarılmış, İlker Parlak ile Oğuz Kale ise akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.

Yürütülen arama çalışmaları sonucu Oğuz Kale'nin cesedi dün, düştükleri noktadan 13 kilometre uzaklıkta bulunmuştu. İlker Parlak'ın bulunması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Erol Yıldız
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