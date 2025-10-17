Tokat'ta akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde hafif ticari aracın akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Bayram Durmaz idaresindeki 06 EGH 712 plakalı hafif ticari araç, Şehit Sefa Fındık Caddesi'nde akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Menteş Durmaz ve İbrahim Durmaz yaralandı.
Ambulanslarla Yeşilyurt İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, burada yapılan müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel