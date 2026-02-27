Haberler

Tokat'ta Kutsal Emanetler Sergisi Açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı işbirliğiyle Tokat'ta açılan "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi"ne vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı işbirliğiyle Tokat'ta açılan "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi"ne vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Ramazan ayının manevi iklimini kültürel mirasla buluşturmak amacıyla Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen sergide Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i ve Saç-ı Şerif'i ile Kabe örtüsünün de arasında bulunduğu 99 vakıf eseri ve kutsal emanet yer alıyor.

AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Cüneyt Aldemir ile AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer, sergiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Beyazıt, gazetecilere, Hz. Muhammed'e ait mukaddes emanetlerin Tokat'ta sergilenmesine ilişkin düşüncelerini paylaşarak Vakıflar Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Sergiden çok etkilendiğini dile getiren Beyazıt, "Maalesef yıllarca, asırlarca vakıflar ihmal edilmişti. Bırakın sadece menkul, berat, ferman, vakfiye cinsinden olanları, medreselerin, camilerin, hanların, hamamların bile kayıt dışı tutulduğu bir dönem yaşanmıştı." dedi.

Sergide Selçuklu ve Memluk şamdanları, önemli vakfiyeleri, Osmanlı padişahlarının kendi elleriyle yazdığı eserleri görmenin mümkün olduğunu anlatan Beyazıt, "Tabii Sakal-ı Şerif'in de bulunmuş olması son derece kıymetli. Bu anlamda Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edildiği toprağın Vakıflar olarak değerlendirilerek buraya getirilmiş olması da son derece önemli. Bunu insanlarımızla ramazan gününde buluşturmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin

ABD'den İsrail'deki vatandaşlarına uyarı: Ülkeyi bugün terk edin
İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı

İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı
Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit

Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı

İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı

İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı
Manchester United'ın kovduğu Amorim bayram edecek

Aldığı haberle kovulduğuna gram üzülmeyecek
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti