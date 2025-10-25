Haberler

Tokat'ta 80 Öğrenci Hastanelere Başvurdu

Güncelleme:
Tokat Gülsüm Ana KYK Kız Yurdu'nda kalan yaklaşık 80 öğrenci, yedikleri yemekten sonra ateş, bulantı ve halsizlik şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Tokat Valiliği, öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Tokat'ta yaklaşık 80 öğrenci ateş, bulantı ve halsizlik şikayetleriyle hastanelere başvurdu.

Tokat Gülsüm Ana KYK Kız Yurdu'nda kalan yaklaşık 80 öğrenci yedikleri yemekten sonra ateş, bulantı ve halsizlik şikayetleriyle Tokat Devlet ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi hastanelerine??????? başvurdu.

Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Tokat Gülsüm Ana Kız Yurdu'nda kalan yaklaşık 80 öğrencimiz, ateş, bulantı ve halsizlik şikayetleri ile hastanelere başvurmuştur. Öğrencilerimizin genel sağlık durumu iyi olup, endişe edilecek herhangi bir durum bulunmamaktadır. Konu, ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

