Tokat'ta '41 Mısra 41 Çizgi' Sergisi Açıldı
Tokat'ta, 41 mısra 41 çizgi temalı sergi, karikatürist Hasan Aycın'ın eserleriyle açıldı. Serginin açılışına milli eğitim ve din görevlileri katıldı.
Tokat'ta, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve karikatürist Hasan Aycın'a ait 41 eserin sergilendiği, "41 mısra 41 çizgi" sergisi açıldı.
Cumhuriyet Meydanı Yeraltı Çarşısı üstünde Genç Memur-Sen tarafından organize edilen "41 mısra 41 çizgi" sergisinin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, İl Müftüsü Esat Yapıcı, Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Tokat Şube Başkanı Şaban Ceylan ile sendika üyeleri katıldı.
İstiklal Marşı'nın 41 mısrasının çizimlerle anlatıldığı, "41 Mısra 41 Eser" sergisi, gün boyunca ziyaret edilebilecek.