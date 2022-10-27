Tokat'ta 4 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Güncel Haberler Tokat'ta 4 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tokat'ta 4 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, bir lisede eğitim gören 4 öğrenci, öğle saatlerinde lokantada köfte yedi. Öğrenciler bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Tokat Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tedavi altına alınan öğlencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, öğrencilerin köfte yediği lokantadan numune alacakları öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Devlet Hastanesi Tokat Güncel Haberler

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