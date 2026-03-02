Tokat'ta 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

TOKAT'ta polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, hakkında 'hırsızlık' suçundan 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.E. (41), yakalanarak cezaevine gönderildi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik koordineli bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, 'hırsızlık' suçundan hakkında 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari M.E.'nin saklandığı adres tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan M.E., cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı