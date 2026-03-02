Haberler

Tokat'ta 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. yakalandı ve cezaevine gönderildi.

TOKAT'ta polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, hakkında 'hırsızlık' suçundan 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.E. (41), yakalanarak cezaevine gönderildi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik koordineli bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, 'hırsızlık' suçundan hakkında 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari M.E.'nin saklandığı adres tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan M.E., cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...

Erdoğan'dan dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üssün vurulduğunu gören ABD askerinden olay tepki: O benim kamyonumdu lan

Askeri üssün vurulduğunu gören ABD'li askerden olay tepki
Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı

Dünya şokta! Bugün savaşa katıldılar, askeri faaliyetleri yasaklandı
Fenerbahçeli Nelson Semedo'nun eşi, trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldı

F.Bahçeli futbolcunun eşi trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldı
Galatasaray'ın istikrar abidesi Lucas Torreira

3.5 sezonda kaçırdığı maç sayısını duyanlar bir kez daha hayran kaldı
Üssün vurulduğunu gören ABD askerinden olay tepki: O benim kamyonumdu lan

Askeri üssün vurulduğunu gören ABD'li askerden olay tepki
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a şiddetli hava saldırıları düzenledi

Tahran'dan sonra en ağır hasar o ülkede! Dört bir yan alev altında
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo

Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış