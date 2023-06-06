Tokat'ta 3 Araçlı Trafik Kazası: 2 Yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç karıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada, traktör yolun sağındaki sulama kanalına devrilirken, her iki otomobil de yolun sol tarafındaki sulama kanalına devrildi. Yaralılar Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şahinli-Mahmudiye yolu üzerinde meydana gelen kazada Niksar'dan Mahmudiye köyü istikametine giden H.D. yönetimindeki 60 NF 758 plakalı traktöre, aynı istikamete seyir halinde olan R.Ş. idaresindeki 05 HC 494 plakalı otomobil arkadan çarparak savruldu. Bu esnada karşı yönden gelen Y.T. idaresindeki 60 ABV 326 plakalı Volkswagen marka otomobil de diğer otomobille çarpıştı. Kazada, traktör yolun sağındaki sulama kanalına devrilirken, her iki otomobil de yolun sol tarafındaki sulama kanalına devrildi. Kazada yaralanan H.D. ve R.Ş. 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT