Tokat'ta 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler

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Tokat'ta 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ta 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tokat'tın Pazar ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tokat'tın Pazar ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 08.06'da 10,29 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Vali Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, depremin yaklaşık 10 saniye sürdüğünü belirterek, "Çok şükür, şu ana kadar herhangi can ve mal kaybımız yok. AFAD ekiplerimiz taramalarını yapıyor. Bütün Tokatlılara geçmiş olsun." dedi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

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