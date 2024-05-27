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Tokat'ta 2 kişi KKKA hastalığıyla tedavi altına alındı

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Tokat'ta son bir haftada vücutlarına yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan 2 kişi, Tokat Devlet Hastanesi'nde KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi altına alındı. Hastaların genel sağlık durumu iyi.

Tokat'ta 2 kişinin, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü bildirildi.

Alınan bilgiye göre, kentte son bir haftada vücutlarına yapışan keneyi kendileri çıkardıktan sonra rahatsızlanan 2 kişi, Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümüne başvurdu.

KKKA tanısıyla hastanede tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu yıl 1 Ocak-27 Mayıs tarihleri arasında vücuduna kene yapıştığı için Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü ile acil servise 350 kişi başvurdu.

Bugüne kadar Enfeksiyon Hastalıkları Bölümüne yaklaşık 15 kişinin başvurduğu öğrenildi.

Bunlardan 2'si ise daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi Tokat Sağlık Güncel Haberler

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