Haberler

Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü

Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 2 katlı bir binanın zemin katında çıkan yangında yalnız yaşayan 80 yaşındaki Hasan Kara hayatını kaybetti.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 2 katlı binanın zemin katında yaşayan Hasan Kara, (80) çıkan yangında hayatını kaybetti.

İsmet Paşa Mahallesi Sururi Say Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında 2 katlı binanın zemin katında yaşayan Hasan Kara'ya ait evde yangın çıktı. Yalnız yaşayan emekli terzi Kara'nın evinden dumanlar yükseldiğini gören komşularının ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yatalak olduğu ve komşuları tarafından ihtiyaçlarının giderildiği belirtilen Hasan Kara'nın içeride olduğu bilgisi üzerine itfaiye ekipleri kapıyı kırarak eve girdi. Yatak odasında bulunan Kara, Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Hasan Kara, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli

Savaş yeniden şiddetlenirken Trump'tan ilk açıklama geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jhon Duran Galatasaray'a! Kritik maddeyi masaya koydular

Galatasaray'a hayırlı olsun! Kritik maddeyi masaya koydular
Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 futbolcuya 'Güle güle' dedi

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
İran'da art arda patlama sesleri! Şiraz Havalimanı da hedef alındı

Komşu abluka altında! Düşman İHA'sı düşürüldü, havalimanı hedef alındı
AK Partili vekilin 'camide Dünya Kupası' programı müftülükten veto

Camiye dev ekran kurmak isteyen AK Partili vekile müftüden veto
Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya: Bireysel başvuru mekanizması Türk hukuk tarihinin en önemli reformlarından biridir

AYM Başkanı Kadir Özkaya: 14 yılda 87 bin ihlal kararı verildi
Seçimden önce neler olmuş neler! Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz

Seçimden önce Safi'ye vurduğu darbeye bakın

Hamile eşe kan donduran tuzak! İşte katil kocanın savunması

İşte Helin'i karnında bebeğiyle öldüren katilin savunması