Tokat'ta 2 katlı ahşap evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Tokat'ın kent merkezinde bulunan Örtmeliönü Mahallesi'nde Ayşe Güngör'e ait 2 katlı ahşap evin çatısında yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucunda yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.
Tokat'ta kent merkezinde 2 katlı ahşap evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Örtmeliönü Mahallesi Şehit Zihni Ateş Sokak'ta Ayşe Güngör'e ait 2 katlı evin çatısında yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Tokat Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü.