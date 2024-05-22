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Tokat'ta 2 katlı ahşap evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

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Tokat'ın kent merkezinde bulunan Örtmeliönü Mahallesi'nde Ayşe Güngör'e ait 2 katlı ahşap evin çatısında yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucunda yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Tokat'ta kent merkezinde 2 katlı ahşap evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Örtmeliönü Mahallesi Şehit Zihni Ateş Sokak'ta Ayşe Güngör'e ait 2 katlı evin çatısında yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Tokat Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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