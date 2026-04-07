Durdurulan TIR'da 18 kaçak göçmen yakalandı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde durdurulan TIR'da yapılan aramada 18 kaçak göçmen yakalandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçe girişindeki uygulama noktasında İran plakalı bir TIR'ı durdurdu. TIR'da yapılan aramada dorseye gizlenmiş 18 kaçak göçmen yakalandı. Hurma ve fıstık yağı yüklü TIR şoförü M.Y. (44) gözaltına alınırken, göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.

