Durdurulan TIR'da 18 kaçak göçmen yakalandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde durdurulan İran plakalı TIR'da yapılan aramada 18 kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförü gözaltına alındı, göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçe girişindeki uygulama noktasında İran plakalı bir TIR'ı durdurdu. TIR'da yapılan aramada dorseye gizlenmiş 18 kaçak göçmen yakalandı. Hurma ve fıstık yağı yüklü TIR şoförü M.Y. (44) gözaltına alınırken, göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
