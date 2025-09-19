Tokat'ta 17 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.U, teknik ve fiziki takip sonucunda JASAT tarafından yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.