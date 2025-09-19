Haberler

Tokat'ta 17 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Tokat'ta 17 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takip ile yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.U, teknik ve fiziki takip sonucunda JASAT tarafından yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
Uğur Karakullukçu'nun kura çekiminde Frankfurt için söyledikleri yeniden gündemde

Kura çekiminde Frankfurt için söyledikleri yeniden gündemde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil cemaatinin düğününde müritler arasında kavga çıktı

Menzil'in görkemli düğününe gölge düşüren olay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.