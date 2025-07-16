Tokat'ta 15 Temmuz Anısına Fotoğraf Sergisi Açıldı

Tokat'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Turkuaz???? çinileriyle ünlü Gökmedrese'de açılan sergide, AA muhabir ve foto muhabirlerinin darbe girişimi günü ve sonrasında çektiği fotoğraflar yer alıyor.

Serginin açılışını yapan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, daha sonra fotoğrafları inceledi.

Yılmaz, gazetecilere, 15 Temmuz darbe girişimindeki hadiselerin fotoğraf sergilerinde bir kez daha hissedildiğini söyledi.

Yılmaz, "Bütün vatandaşlarımızı sergiyi gezmeye ve o günü tekrar hatırlamaya, zihinlerinde o konuyu sağlam tutmaya çağırıyorum. Çok başarılı fotoğraflar var. O günün ruhunu yansıtıyor. Allah bir daha yaşatmasın." dedi.

Sergi, 17 Temmuz'a kadar gezilebilecek.