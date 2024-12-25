Tokat'ta 1220 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
Tokat'ın Zile ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1220 litre sahte içki ürettiği iddia edilen H.B. yakalandı. Şüphelinin sahte içkileri piyasaya sürmeye hazırlandığı öğrenildi.
Tokat'ın Zile ilçesinde 1220 litre sahte içki ürettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükkarayün köyünde H.B'nin (64) ürettiği sahte içkiyi piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonda zanlının adresinde yapılan aramada 1220 litre sahte içki ele geçirildi.
H.B. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel