Tokat Reşadiye'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli jandarma operasyonuyla gözaltına alındı

Tokat Reşadiye'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli jandarma operasyonuyla gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kırsal alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma, kazı yaparken yakaladığı 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin kazıda kullandığı malzemelere el konuldu.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaçak kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi kazı yaparken yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin kazıda kullandıkları malzemelere el konuldu.
Kaynak: AA