Tokat'ta istinat duvarına çarpan cipteki 5 kişi yaralandı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde cipin istinat duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde cipin istinat duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
D.B. (26) idaresindeki 34 BDK 524 plakalı cip, Tokat-Reşadiye kara yolu Çakmak köyü yakınlarında istinat duvarına çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki L.B. (43), S.B.B. (23), Y.B. (21) ve O.E.B. (13) yaralandı.
Yaralılar, Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu