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Tokat'ta istinat duvarına çarpan cipteki 5 kişi yaralandı

Tokat'ta istinat duvarına çarpan cipteki 5 kişi yaralandı
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde cipin istinat duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde cipin istinat duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

D.B. (26) idaresindeki 34 BDK 524 plakalı cip, Tokat-Reşadiye kara yolu Çakmak köyü yakınlarında istinat duvarına çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki L.B. (43), S.B.B. (23), Y.B. (21) ve O.E.B. (13) yaralandı.

Yaralılar, Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
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