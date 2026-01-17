Haberler

Pazar ilçesinde Yerel Eylem Grubu çalışmalarını sürdürüyor

Tokat'ın Pazar ilçesinde Yerel Eylem Grubu, bölgenin doğal zenginliklerini ve toplumsal birikimini gelecek nesillere taşımak için toplantı düzenledi. Yerel paydaşların katılımıyla kırsal kalkınma ve sürdürülebilir projeler geliştirilmesi amaçlandı.

Toplantıya Pazar Kaymakamı Ramazan Teke, Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar ile siyasi partilerin ilçe başkanları ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel
