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Tokat Otobüs Terminali Yenileniyor

Tokat Otobüs Terminali Yenileniyor
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Tokat Belediyesince şehirlerarası otobüs terminalinde başlatılan yenilenme çalışmaları hakkında Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu açıklamalarda bulundu. Terminalin revizyon planı hazırlandı ve çalışmalar hızlı bir şekilde başladı.

Tokat Belediyesince Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yenilenme çalışmaları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, otobüs terminalini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

Terminalde revizyona gittiklerini belirten Yazıcıoğlu, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Tokat'ımızda kangren hale gelmiş, yılların sorunlarını bir bir çözmek için gayret gösteriyoruz. Tokat terminali de kentimizin büyük sorunlarından biri. Buradaki esnaflarımızla, vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde sorunları yerinde inceleyerek, terminale ilişkin revizyon planımızı hazırladık ve hızlı şekilde ekiplerimiz çalışmalarına başladılar." ifadesini kullandı.

Peronların olduğu alan başta olmak üzere sivil araçların kullanım alanlarının asfaltını yenilediklerini aktaran Yazıcıoğlu, "Yeşil alanlarımızdaki peyzajı yapacak, yeni banklar ve oturma grupları ile dış sahadaki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Halkımızın ortak kullanım alanlarında inşaat çalışmamızı başlattık. Tuvaletlerin tamamını yıktık, yenisini yapıyoruz. İnşaatımız devam ediyor, ekiplerimiz canla başla çalışıyor. En kısa sürede tamamlayıp kullanıma açacağız. Tokat'ımıza hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Hüseyin Daylak - Güncel

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