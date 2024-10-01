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Tokat Otobüs Terminali Yenileniyor

Tokat Otobüs Terminali Yenileniyor
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Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Otobüs Terminali'nde başlatılan yenileme çalışmalarını duyurdu. Terminalde köklü değişiklikler yapılacağı belirtilirken, yolcu bekleme alanları ve ortak kullanım alanlarının iyileştirileceği ifade edildi.

Tokat Otobüs Terminali'nde Tokat Belediye Başkanlığı tarafından yenileme çalışması başlatıldı.

Tokat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Otobüs Terminali'nde esnafları, otobüs işletmelerini ve yolculuk hazırlığı yapan vatandaşları ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde köklü değişiklikler olacağının müjdesini verdi.

Ortak kullanım alanlarında hızlı bir şekilde yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Yazıcıoğlu, şehrin aynası konumunda bulunan otogar alanında yapılacak çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yazıcıoğlu, 2001 yılında inşa edilen Tokat Otobüs Terminali'nde uzun yıllardır herhangi bir yenileme, değişim çalışması yapılmadığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Otogarımız Türkiye'nin en kötü otogarlarından biri durumunda. Bizler Tokat'ta her alanda değişimi başlattık. Şehirlerarası Otobüs Terminali'mizi de bu değişime dahil ettik. Otobüs Terminali'mizin yolcu bekleme alanları, ortak kullanım alanları, işletmelerimizin olduğu alanlarda ve otobüs alanlarında yeni düzenlemeler yapacağız. En başta otobüs terminalimizin iç sahasındaki peronların olduğu alanda asfaltı yenileyeceğiz. Yeşil alanlarımızdaki peyzajı yapacak ve yeni banklar ve oturma grupları ile dış sahadaki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Şu anda halkımızın ortak kullanım alanlarında inşaat çalışmamızı başlattık. WC'lerin tamamını yıktık ve yenisini yapıyoruz. İnşaatımız devam ediyor, ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar. Tokat'ımızı hak ettiği günlere yeniden kavuşturmak için adım adım çalışmalarımızı tamamlayacağız. Şehrimizin aynası olan Otobüs Terminalimiz inşallah çok güzel olacak. Kentimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA / Dursun Ekrem Er - Güncel

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