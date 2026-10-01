Tokat-Niksar yolunda 9 düzensiz göçmen bulundu, 4 şüpheli tutuklandı

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Tokat'ta düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Tokat-Niksar kara yolunda üç aracı takibe aldı.

Ekipler, durdurdukları araçlarda ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları belirlenen 9 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti.

Göçmenler, sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine sevk edildi.

Araçlarda bulunan Y.E.S. (23), Y.D. (21), B.E. (28) ve M.D. (29) ise göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA