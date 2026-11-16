Tokat Niksar Kaymakamı, D-100'ün bölümünün 10 gün trafiğe kapatılacağını açıkladı

Tokat Niksar Kaymakamı, D-100'ün bölümünün 10 gün trafiğe kapatılacağını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tokat Niksar'da D-100'ün Gürçeşme Kavşağı ile Araç Muayene İstasyonu arasındaki bölümü, köy yolu çalışmaları nedeniyle 10 gün trafiğe kapatılacak. Niksar Kaymakamı Kadir Perçi'nin duyurduğu kapatma, güzergâhı kullanan sürücüleri etkileyecek.
Tokat'ın Niksar ilçesinde D-100 kara yolunun Gürçeşme Kavşağı ile Araç Muayene İstasyonu girişi arasındaki bölümünün, yürütülecek çalışmalar nedeniyle 10 gün süreyle araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.
Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, yaptığı açıklamada, Şahinli, Mahmudiye ve Yeşilyurt köyleri grup yolunda çalışma yapılacağını belirtti.
Perçi, gerçekleştirilecek çalışmalar dolayısıyla D-100 kara yolunun söz konusu bölümünün 10 gün süreyle trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Kaynak: AA