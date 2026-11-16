Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tokat Niksar Kaymakamı, D-100'ün bölümünün 10 gün trafiğe kapatılacağını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Niksar'da D-100'ün Gürçeşme Kavşağı ile Araç Muayene İstasyonu arasındaki bölümü, köy yolu çalışmaları nedeniyle 10 gün trafiğe kapatılacak. Niksar Kaymakamı Kadir Perçi'nin duyurduğu kapatma, güzergâhı kullanan sürücüleri etkileyecek.

Tokat'ın Niksar ilçesinde D-100 kara yolunun Gürçeşme Kavşağı ile Araç Muayene İstasyonu girişi arasındaki bölümünün, yürütülecek çalışmalar nedeniyle 10 gün süreyle araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, yaptığı açıklamada, Şahinli, Mahmudiye ve Yeşilyurt köyleri grup yolunda çalışma yapılacağını belirtti.

Perçi, gerçekleştirilecek çalışmalar dolayısıyla D-100 kara yolunun söz konusu bölümünün 10 gün süreyle trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Kaynak: AA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Mansur Yavaş'ın kurultaya katılmamasının perde arkası ortaya çıktı13

Mansur Yavaş'ın kurultay kararı çok konuşuldu! Nedeni ortaya çıktı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alina Boz, eşiyle spora başladı ama hesap tutmadı: Bir terslik var

Alina Boz'dan güldüren isyan: Bu işte bir terslik var
Ozan Güven doğum günü partisine damga vurdu! 50 bin TL'lik espri

Ünlü oyuncu pastayla geldi! 50 bin TL'lik esprisi şaşırttı
Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda

Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda!
İYİ Parti'de Muşspor depremi! İl teşkilatı topluca istifa etti

İl teşkilatının tamamı istifa etti! Arkasındaki neden belli oldu
Zidane'dan Türkiye itirafı! Arda Güler'e ayrı parantez açtı15

Maçı kazandı ama aklı o futbolcumuzda kaldı!

Semiramis Pekkan'dan yıllar sonra Ajda Pekkan itirafı: Beni rakip olarak gördü

Ajda Pekkan hakkında yıllar sonra gelen itiraf! Meğer...
Millilerimiz '0' çekti ama umutlar bitmedi! Kaderimiz bu akşam belli olacak26

"0" çektik ama umutlar bitmedi! Kaderimiz bu akşam belli olacak