Tokat Niksar'da Yangın: İki Katlı Ev Kül Oldu
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında Ali Işık'a ait iki katlı ev zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak ev kullanılamaz hale geldi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında iki katlı evde zarar oluştu.
Kırkızlar Mahallesi Lüleci Sokak'ta Ali Işık'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.