Tokat Niksar'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Tokat Niksar'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Güncelleme:
Tokat'ın Niksar ilçesinde Bülent Hamarat'a ait evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yusufşah Mahallesi'nde Bülent Hamarat'a ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

