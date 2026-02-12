Haberler

Tokat'ta otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Tokat'ın Niksar ilçesinde E.F'ye ait bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 20 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

İlçede E.F'ye ait pak halindeki 60 ADV 443 plakalı ototomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücü Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ekiplerin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
